AUZEF Bütünleme Sınavı Tarihleri Değişti | 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bütünleme sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte bahar dönemi bütünleme sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. AUZEF Dekanlığı akademik takvimde 12-13 Temmuz tarihleri arasında işaretli olan bütünleme sınavı tarihlerini ertelediğini açıkladı. Açıklama sonrası ise 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bütünleme sınav tarihleri araştırması hız kazandı. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? İşte detaylar!

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

AUZEF 2024-2025 Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı akademik takvim doğrultusunda 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak akademik takvimde güncellemeye gidildi ve bütünleme sınavı ileri bir tarihe alındığı açıklandı.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi yani ikinci dönem bütünleme sınavı tarihleri 19-20 Temmuz 2025 olarak duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak AUZEF Dekanlığı'nın gerçekleştirdiği açıklama şu şekilde:

"Değerli Öğrencilerimiz,

12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir.

Sınavlarınızda başarılar dileriz."

BÜTÜNLEME SINAVI İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Telafi sınavı (bütünleme) sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 22 Haziran 2025 Pazar saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.