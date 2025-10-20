AUZEF sınav tarihleri 2025-2026 — İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

Giriş / Abone Ol
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 öğretim yılına ait sınav takvimine ilişkin sınav tarihlerini paylaştı. Yeni dönemde hem Güz hem de Bahar programları için ara sınav (vize), dönem sonu (final), bütünleme ve mezuniyet için üç ders sınav takvimi yayınlandı. İşte, İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 sınav tarihleri!

BirBilgi
  • 20.10.2025 14:41
  • Giriş: 20.10.2025 14:41
  • Güncelleme: 20.10.2025 14:53
İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 akademik yılına ilişkin sınav tarihlerini yayınladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi yayınlanmasıyla birlikte güz dönemi, bahar dönemi vize ve final tarihleri araştırması hız kazandı. İşte 2025-2026 AUZEF sınav tarihleri!

2025-2026 AUZEF SINAV TAKVİMİ (ÖZET)

Sınav TürüGüz DönemiBahar Dönemi
Ara Sınav (Vize)08 Kasım – 09 Kasım 202525 – 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final)27 Aralık – 28 Aralık 202506 – 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi)31 Ocak – 01 Şubat 202611 – 12 Temmuz 2026
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı06 Eylül 202506 Eylül 2026

Not: Yukarıdaki tarihler, paylaştığınız görsel tablo ve AUZEF'in resmi duyurularına göre derlenmiştir. Sınav merkezi tercihleri, başvuru son tarihleri ve sınav giriş belgeleri ile ilgili ayrıntılar için AUZEF resmi web sitesi ve üniversitenin duyuru sayfası takip edilmelidir.

ÖĞRENCİLERE KISA REHBER

  • Sınav giriş belgeleri ve sınav merkezi tercihlerinizi üniversitenin e-sisteminden zamanında kontrol edin.
  • Bütünleme sınavlarına başvuru koşulları ve ücret bilgileri AUZEF duyurularında yer almaktadır.
  • Mezuniyet için üç ders sınavı tarihleri mezuniyet planlaması yapan öğrenciler için önem taşır; mezuniyet işlemlerini etkileyebileceği için bu tarihlere dikkat edin.

AUZEF Güz dönemi ara (vize) sınavı ne zaman?

Güz dönemi ara sınavı 08 Kasım – 09 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacaktır.

Güz dönem final sınavı hangi tarihlerde?

Güz dönemi bitirme (final) sınavı 27 Aralık – 28 Aralık 2025 tarihlerindedir.

Bahar dönemi ara ve final sınavları ne zaman?

Bahar dönemi ara sınavı 25–26 Nisan 2026; dönem sonu (final) sınavı 06–07 Haziran 2026 tarihlerinde planlanmıştır.

Bütünleme sınavı ne zaman yapılır?

Güz dönemi bütünleme sınavı 31 Ocak – 01 Şubat 2026; Bahar dönemi bütünleme sınavı 11–12 Temmuz 2026 tarihlerindedir.

Mezuniyet için üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Mezuniyet için üç ders sınavı Güz dönemi için 06 Eylül 2025; Bahar dönemi için 06 Eylül 2026 tarihinde planlanmıştır.

Tarihler kesin midir, değişiklik olabilir mi?

Sınav tarihlerinde resmi duyurulara göre revizyon olma ihtimali vardır. Son ve kesin bilgilere AUZEF resmi internet sitesi ve üniversite duyuruları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar: Kullanıcı tarafından sağlanan AUZEF tablo görseli ve AUZEF / İstanbul Üniversitesi resmi duyuruları. Resmî detaylar için AUZEF web sitesi ziyaret edilmelidir.

