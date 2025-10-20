AUZEF sınav tarihleri 2025-2026 — İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

|Sınav Türü
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Ara Sınav (Vize)
|08 Kasım – 09 Kasım 2025
|25 – 26 Nisan 2026
|Bitirme Sınavı (Final)
|27 Aralık – 28 Aralık 2025
|06 – 07 Haziran 2026
|Bütünleme Sınavı (Telafi)
|31 Ocak – 01 Şubat 2026
|11 – 12 Temmuz 2026
|Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı
|06 Eylül 2025
|06 Eylül 2026
Not: Yukarıdaki tarihler, paylaştığınız görsel tablo ve AUZEF'in resmi duyurularına göre derlenmiştir. Sınav merkezi tercihleri, başvuru son tarihleri ve sınav giriş belgeleri ile ilgili ayrıntılar için AUZEF resmi web sitesi ve üniversitenin duyuru sayfası takip edilmelidir.
ÖĞRENCİLERE KISA REHBER
- Sınav giriş belgeleri ve sınav merkezi tercihlerinizi üniversitenin e-sisteminden zamanında kontrol edin.
- Bütünleme sınavlarına başvuru koşulları ve ücret bilgileri AUZEF duyurularında yer almaktadır.
- Mezuniyet için üç ders sınavı tarihleri mezuniyet planlaması yapan öğrenciler için önem taşır; mezuniyet işlemlerini etkileyebileceği için bu tarihlere dikkat edin.