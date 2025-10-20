AUZEF sınav tarihleri 2025-2026 — İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

Sınav Türü Güz Dönemi Bahar Dönemi Ara Sınav (Vize) 08 Kasım – 09 Kasım 2025 25 – 26 Nisan 2026 Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık – 28 Aralık 2025 06 – 07 Haziran 2026 Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak – 01 Şubat 2026 11 – 12 Temmuz 2026 Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı 06 Eylül 2025 06 Eylül 2026

Not: Yukarıdaki tarihler, paylaştığınız görsel tablo ve AUZEF'in resmi duyurularına göre derlenmiştir. Sınav merkezi tercihleri, başvuru son tarihleri ve sınav giriş belgeleri ile ilgili ayrıntılar için AUZEF resmi web sitesi ve üniversitenin duyuru sayfası takip edilmelidir.

ÖĞRENCİLERE KISA REHBER