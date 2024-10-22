AUZEF sınav tarihleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte AUZEF sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. AUZEF akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Peki, AUZEF sınav tarihleri ne zaman? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi...

AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 2-3 Kasım 2024, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 28-29 Aralık 2024, Güz Dönemi Bütünleme Sınavı 1-2 Şubat 2025, Bahar Dönemi Ara Sınavı 12-13 Nisan 2025, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF 2024-2025 BAHAR, GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 Bahar ve Güz sınav takvimi şu şekilde;

Güz Dönemi Ara Sınavı 2-3 Kasım 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 28-29 Aralık 2024

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 1-2 Şubat 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı 12-13 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 12-13 Temmuz 2025

2024 AUZEF Güz Dönemi sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Güz Döneminde yani birinci dönemde Güz Dönemi Ara Sınavı ve Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2024 AUZEF Güz Dönemi Ara Sınavı 2-3 Kasım'da, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 28-29 Aralık 2024, Güz Dönemi Bütünleme Sınavı 1-2 Şubat 2025'te gerçekleşecek.

2025 AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı 12-13 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 12-13 Temmuz'da gerçekleşecek.