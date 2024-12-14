Av esnasında yanlışlıkla 12 yaşındaki kuzenini öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki çocuk av sırasında ruhsatsız tüfekle yanlışlıkla 12 yaşındaki kuzenini başından vurdu.

Olay, öğlen saatlerinde Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. M.A (17), kuzeni Z.Y.A.’yı (12) av esnasında ruhsatsız av tüfeğiyle başından vurdu. Başından vurulan Z.Y.A. hayatını kaybetti. M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk incelemelere göre, M.A.’nın kuzenini yanlışlıkla öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.