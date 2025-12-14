Av için yola çıktılar, tüfek ateş aldı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi gözaltında

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ava giden kişilerin bulunduğu otomobilde ateş alan tüfekle boynundan vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesinde, O.B, S.Y.A, A.B. ve Fatih D. ava gitmek için bir araya geldi.

Otomobille av yapacakları bölgeye giderken araçta bulunan tüfeklerden birisinin ateş alması sonucu Fatih D. boynundan yaralandı.

Otomobilde bulunan 3 kişi Fatih D'yi Sultandağı Devlet Hastanesine götürdü.

Fatih D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, araçta bulunan tüfeklere de el koydu.