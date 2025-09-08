Av ihalesine yargı freni: Yaban hayatı satılık değil

Ezgi Can CEYLAN

Eskişehir Ekoloji Derneği’nin açtığı dava sonucunda, 16 kızıl geyik ve bir Anadolu yaban koyununun “av turizmi” kapsamında ihaleyle avlanmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Dernek üyeleri, kararı “doğanın ve yaşam hakkının kazanımı” olarak değerlendirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kütahya ve Eskişehir’deki doğal yaşam alanlarında 16 kızıl geyik ve bir Anadolu yaban koyununun avlanması için 22 Ağustos’ta Afyon'da ihale açmıştı. Anadolu yaban koyununun av bedeli 1 milyon 800 bin TL, kızıl geyiklerin ise 180 bin ile 440 bin TL arasında belirlenmişti.

İhalenin duyurulmasının ardından Eskişehir Ekoloji Derneği üyeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak ihalenin iptalini talep etmişti. Dernek üyeleri, “Yaban hayatı satılık değildir, hayvanların yaşam hakkına fiyat biçilemez” diyerek tepkilerini dile getirmişti.

Açılan dava sonucunda mahkeme, ihalenin yürütmesini durdurdu. Kararı değerlendiren Eskişehir Ekoloji Derneği şu açıklamayı yaptı:

“Devletin görevi doğayı ve canlıları korumaktır. Yaban hayvanlarını ihalelerle metalaştırmaya yönelik bu girişim hukuken de engellenmiştir. Bu karar, tüm doğa dostlarının mücadelesinin bir kazanımıdır.”

Eskişehir Ekoloji Derneği, benzer ihalelerin diğer illerde de iptal edilmesi için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.