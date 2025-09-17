Av kotası arz talep doğrultusunda belirleniyor: "Katliam ihalesi"

Eskişehir ve Kütahya’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 15 kızıl geyik ve 1 yaban koyununun avlanması için açtığı ihaleye karşı çevrecilerin ve hukukçuların mücadelesi devam ediyor. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu öncülüğünde, ihalenin iptali için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne dilekçeler verildi. Eskişehir Barosu’nun iptal davası reddedilirken, Eskişehir Ekoloji Derneği’nin yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Eskişehir Ekoloji Derneği’nin avukatı Mert Yedek, yaban hayvanların ihaleyle avlanmasının, tür popülasyonunu dengeleme bahanesiyle kar ve rant amacı taşıdığını belirtti.

Korunmaya muhtaç türlerin “av turizmi” adı altında para karşılığı öldürülmesini “katliam” olarak nitelendiren Yedek, “Belirli bir elit kesimin, spor bahanesiyle korunması gereken türleri silahla hedef almasına karşıyız. Mücadelemiz devam edecek” dedi.

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA NİHAİ KARAR DEĞİL"

Eskişehir Ekoloji Derneği’nin yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunun Afyonkarahisar İdare Mahkemesi tarafından kabul edilerek ihalenin durdurulduğunu hatırlatan Yedek, ancak yürütmeyi durdurma kararının nihai bir karar olmadığına dikkat çekti.

İhale şartnamesi ve bakanlık raporlarında yaban hayvanlarını avlama kotasının belirlenmesine ilişkin bilimsel veri bulunmadığını söyleyen Yedek, "Bakanlığın, yaban hayatındaki av hayvanlarının sayısına dair bir bilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Eğer böyle bir bilgi olsaydı, ilgili kurum bunu paylaşırdı. Bu kotanın arz-talep doğrultusunda belirlendiğini düşünüyoruz. Mevcut durumda ihaleye girebilecek kişi, parayı yatırabilecek kişi sayısı bu av turizmini spor olarak yapan kişi sayısı elit tabakanın ne kadar fazla olduğuna ilişkin bir değerlendirme var burada. Arz-talep burada önemli bir faktör" diye belirtti.

İhalenin “katliam” olduğunu söyleyen Yedek, uluslararası teamüllere göre avlanmanın, üreme dönemlerinde sürüsünü kurmamış üç yaş üstü erkek geyiklere ilişkin yapılması gerektiğini fakat ihale şartnamesinde bu bilgilerin yer almadığına işaret etti.

Av ihalesindeki şartnamede bu verilerin bulunmamasına tepki gösteren Yedek, şöyle devam etti: "Sürüsünü kuran bir kızıl geyik vurulduğunda, sürüsünü koruma görevi erkek geyikte olduğu için bütün bir sürünün yok olma tehlikesi vardır. Bu av ihalesi mevcut haliyle katliam yasası. Bilime dayanmayan bu değerlendirmeyle mevcut av ihalesi bir katliam ihalesidir. İhale kapsamında 15 kızıl geyik ve 1 Anadolu yaban koyunu önerilmiş; ancak bölgedeki denetim yok. Kontrolsüz avlanmalar yapıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla bakanlık ve il müdürlüklerinin burada etkin bir denetimi olmadığını biliyoruz. Ayrıca ihale şartnamesinde, ihaleye sunulan hayvanların hangi şartlar altında vurulacağına dair hiçbir veri bulunmadığı için endişe duyuyoruz."