‘Av turizmi’ kılıfıyla katliam

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, yürütmeyi durdurma kararına rağmen av ihalesini ve kızıl geyik avını sürdüren yetkililer ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü önünde dün bir araya gelen yaşam savunucuları, ‘‘Kızıl geyiğe dokunma’’, ‘‘Yaban hayat satılık değildir’’ yazılı döviz ve pankartlar açtı. Platform adına açıklama yapan Avukat Mert Yedek, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlükleri tarafından 22 ilde “av turizmi” adı altında ihaleyle çok sayıda yaban hayvanının satışa çıkarıldığını hatırlatarak, bu kapsamda Eskişehir ve Kütahya’da 16 kızıl geyiğin ve 1 Anadolu yaban koyununun öldürülmek üzere satışa çıkarıldığına dikkat çekti. Platformun itirazlarına rağmen ihalenin 22 Ağustos 2025’te gerçekleştirildiğini belirten Yedek, platform bileşenlerinden Eskişehir Ekoloji Derneği’nin ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne başvurduğunu, mahkemenin 3 Eylül 2025 tarihinde oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anımsattı.

Mahkeme kararına rağmen avcılığın sürdüğüne ilişkin sosyal medya paylaşımlarının kendilerine ulaştığı söyleyen Yedek, özetle şöyle dedi:“Paylaşımlarda Alpu Ağaçhisar’da yapılan bir avdan, öldürülmüş bir kızıl geyiğin önünde kamu görevlilerinin poz verdiği görülmektedir. Bu durum mahkeme kararına açıkça aykırıdır. Mahkeme kararını uygulamakla yükümlü idari yetkililer tarafından neden avlanmaya izin verilmiştir? Daha kaç av mahkeme kararına rağmen yapılmıştır? Bu tür ve biçimdeki ihalelerin iptal edilmesi ve “av turizmi” masalıyla örtülmeye çalışılan hayvanlara yönelik saldırıların tamamen durdurulması gerekmektedir.’’