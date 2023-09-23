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Av yaparken kazayla oğlunu tüfekle öldüren baba intihar etti

Ankara’da oğluyla ava giden baba yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba intihar etti.

Güncel
  • 23.09.2023 19:13
  • Giriş: 23.09.2023 19:13
  • Güncelleme: 23.09.2023 19:24
Kaynak: iHA
Av yaparken kazayla oğlunu tüfekle öldüren baba intihar etti

Ankara'da oğluyla ava giden baba yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba intihar etti.

Göksel Dağcıoğlu, 10 yaşındaki oğluyla birlikte Ayaş ilçesi Evci köyü civarlarında ava gitti. Baba Dağcıoğlu tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla yanında bulunan oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba dayanamayarak intihar etti.

Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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