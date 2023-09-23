Av yaparken kazayla oğlunu tüfekle öldüren baba intihar etti
Ankara’da oğluyla ava giden baba yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba intihar etti.
Kaynak: iHA
Ankara'da oğluyla ava giden baba yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba intihar etti.
Göksel Dağcıoğlu, 10 yaşındaki oğluyla birlikte Ayaş ilçesi Evci köyü civarlarında ava gitti. Baba Dağcıoğlu tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla yanında bulunan oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba dayanamayarak intihar etti.
Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.