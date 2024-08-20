AVAR ne demek? Futbolda AVAR nedir?

AVAR kelimesi, futbolda VAR sisteminin devreye alınmasıyla birlikte hayatımıza girdi. Video Yardımcı Hakem anlamı taşıyan VAR sözcüğüne bir de AVAR sözcüğü eklendi.

AVAR NE DEMEK?

AVAR kelimesinin açılımı Video Yardımcı Hakem Asistanı'dır.

AVAR HAKEMİ NE İŞ YAPAR?

Futbolda görüntülü erişim imkanıyla orta hakeme bilgiler veren hakem VAR hakemidir. AVAR hakemi ise VAR Hakemi'ne bilgi sunar. Görüntülü değerlendirme sisteminde nihai karar VAR hakeminindir.