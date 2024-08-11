Avatar 3’ün adı belli oldu: Ateş ve Kül

Kültür Sanat Servisi

Titanik ve Terminatör gibi yapımların yönetmenliğini yapan James Cameron Disney’in Anaheim’da düzenlediği D23 kongresinde, merakla beklenen ‘Avatar 3’ün adını duyurdu. 15 bin kişilik izleyici kitlesine hitap eden Cameron, ‘Avatar 3’ün detaylarını paylaştı.

Cameron yeni filmin isminin ‘Avatar: Ateş ve Kül’ olacağını açıkladı. ‘Avatar’ ve 13 yıl sonra gelen devam filmi ‘Avatar: Suyun Yolu’ gişede toplamda 5,2 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Filmlerin başarısı Cameron’ın seriyi dört devam filmiyle tamamlama planının gerçekleşme ihtimalini artırdı.