Avatar'ın filmi vizyon öncesi sızdırıldı: 26 yaşındaki şüpheliye siber suç soruşturması

Paramount+ için hazırlanan animasyon filmini vizyondan aylar önce internete sızdıran kişi Singapur'da tutuklandı ve suçlu bulunması halinde 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Animasyon dünyasının en sevilen evrenlerinden biri olan Avatar: The Last Airbender serisinin yeni filmi "The Legend of Aang", vizyon tarihine aylar kala büyük bir siber saldırıya uğradı.

Paramount+ tarafından geliştirilen filmin tamamının sosyal medya platformu X üzerinden sızdırılmasının ardından başlatılan uluslararası soruşturma, Singapur'da bir tutuklamayla sonuçlandı.

50.000 DOLARA KADAR PARA CEZASI

Beyazperde'de yer alan habere göre, Singapur yerel polisi tarafından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki bir erkek şüphelinin, bir medya sunucusuna yetkisiz uzaktan erişim sağlayarak filmin yayınlanmamış dijital kopyasını indirdiği ve internette dağıttığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında zanlının tüm elektronik cihazlarına el konulurken, yerel yasalara göre bilgisayar materyallerine yetkisiz erişim suçunun 7 yıla kadar hapis ve 50.000 dolara kadar para cezası öngördüğü belirtildi.