Avatar yine yaptı: "Ateş ve Kül" gişede 1 milyar doları geçti

James Cameron’ın Avatar evrenine ait son film Avatar: Ateş ve Kül, dünya genelinde 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek küresel gişede bir kez daha büyük bir başarıya ulaştı.

2009’da sinema endüstrisini dönüştüren ilk filmin ardından gelen devam halkaları, görsel efektler, 3D teknolojisi ve sinema salonlarına olan talebin artmasıyla birlikte izleyici ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor.

İZLEYİCİ SAYISINDA GÜÇLÜ PERFORMANS VE SERİNİN GEÇMİŞİ

Film, pazar günü itibarıyla ABD gişesinde 300 milyon dolara, küresel ölçekte ise 1,2 milyar dolara ulaşmaya hazırlanıyor. ABD’de üçüncü hafta sonunda yaklaşık 35 milyon dolarlık bir gelir öngörülüyor; bu rakam, filmin şimdiye kadarki en sert hafta sonu düşüşüne işaret ediyor.

Bu tablo, serinin önceki filmleriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir fark yaratıyor. Avatar: The Way of Water ve Avatar, aynı dönemlerinde 60 milyon doların üzerinde gişe geliri elde etmişti. 2009’da vizyona giren Avatar, yıllar içinde yapılan yeniden gösterimler de hesaba katıldığında 2,9 milyar dolarlık küresel hasılatla hâlâ sinema tarihinin en çok kazanan filmi olma unvanını koruyor.

On yılı aşkın bir aradan sonra seyirciyle buluşan Avatar: The Way of Water ise, serinin kültürel etkisinin sınırlı olduğu yönündeki kuşkuları önemli ölçüde boşa çıkardı. 2,3 milyar doların üzerindeki dünya çapındaki gişesiyle film, bugün itibarıyla tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü yapımı olarak konumlanmış durumda.

ELEŞTİRİLER VE BEKLENTİLER

Eleştirmenler, filmde kullanılan görsel teknolojiyi överken; hikâye örgüsü ve karakter gelişimindeki bazı tekrarlar üzerinde de duruyorlar. Buna rağmen, sinema salonlarının pandemi sonrası toparlanma sürecinde böyle büyük gişe başarılarının izleyici güvenini artırdığı yorumları yapılıyor.

SERİNİN GELECEĞİ

James Cameron ve yapım ekibi, sinema tarihinin en büyük bütçelerinden birine sahip olan Avatar evrenine yönelik planlarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl için yeni devam halkalarının vizyon tarihleri ve teknik gelişmeler üzerine açıklamalar bekleniyor.