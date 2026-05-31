Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'dan tutukluluğunun 1. yılında mesaj

Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Utku Caner Çaykara, cezaevindeki birinci yılına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Silivri Cezaevi'nde bulunan Çaykara, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, Avcılar halkıyla bir arada olduğu anlara dair görüntüler içeren bir videoya da yer verdi.

Çaykara, tutukluluğunun 365. gününde yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri’de 1. Yıl...

Tam 365 gündür eşimden, ailemden, dostlarımdan uzağım... Avcılar’ın o güzel annelerinin duasından, amcalarının samimi selamından uzağım. Her karşılaştığımızda 'Utku Abi' diyerek boynuma sarılan çocuklarımızın neşesinden uzağım.

Ama mesafeler ne sevgiyi azaltabiliyor ne de kalpten kurduğumuz bağı koparabiliyor. Çünkü ben bugün de kendimi sizlere ait hissediyorum.

Yüreğim, aklım, dualarım her zamankinden daha fazla Avcılar’da...

Biliyorum; bu hasret bitecek.

Yine aynı sokaklarda yan yana yürüyüp, aynı umutla birbirimize sarılacağız."