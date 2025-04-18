Avcılar Belediye Başkanı kim ve Avcılar hangi partide? (2025 Güncel)

İstanbul'da kritik seçim bölgesi olan Avcılar'da 31 Mart 2024'te seçim sonucu ne oldu? Avcılar Belediye Başkanı kim ve Avcılar hangi partide? Detaylar şöyle:

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Utku Caner Çaykara, 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Sivas Hafik’lidir. Makine mühendisliği mezunu olan Çaykara, ardından iş sağlığı ve güvenliği ile işletme alanlarında yüksek lisans yapmıştır. Siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Çaykara, 2015 yılında ilçe gençlik kolları başkanlığı, 2016’dan itibaren ise CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye genelinde gençlik hareketlerinde aktif görev almış; 2023 genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olmuştur. Endüstriyel ürün tasarımı ve imalatı alanında ticari faaliyetlerini sürdüren Çaykara, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktiftir. 2024 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

31 MART 2024 AVCILAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2024 yerel seçimleri İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Avcılar için kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Seçmenlerin yoğun katılım gösterdiği seçimde CHP adayı Utku Caner Çaykara, rakiplerini geride bırakarak belediye başkanlığını kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Utku Caner Çaykara, oyların %53,42’sini alarak 2024 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı seçildi. En yakın rakibi olan AKP adayı Abdullah Küçükoğlu ise %38,28 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

AVCILAR'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?