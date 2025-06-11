Avcılar Belediyesi Başkanvekilliğine Yüksel Can seçildi
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliğine seçimini CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Can seçildi.
Kaynak: AA
Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkanvekili seçildi.
Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla belediye başkanvekili seçimi için toplandı.
Toplantıda, başkanvekili seçimi için CHP Grubu'ndan Meclis Üyesi Yüksel Can, AKP Grubu'ndan Meclis Üyesi Mahmud Lökbaş aday gösterildi.
Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimde, Yüksel Can belediye başkanvekili seçildi.