Avcılar'da 2 ayrı trafik kazasında 4 yaralı

Avcılar'da 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Avcılarda yeni yılın ilk dakikalarında iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza, Avcılar Merkez Metrobüs Durağı yakınlarında D-100 Karayolunda yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, arızalanan aracını yolun kenarına park ederek, çekici çağırdı.

Yola uyarı reflektör konulmasına rağmen, sürücünün kenara çektiği hafif ticari araca, hızla gelen bir otomobil arkadan çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönünde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

İkinci kaza ise saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece yönünde yaşandı. İBB Sosyal Tesisleri Durağının yakınlarında bir otomobilin sürücüsü hakimiyetini kaybetti ve yan yoldaki iki otomobile çarparak takla attı.

Takla atan otomobildeki 3 kişiyi, çevredekiler ve diğer sürücüler araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk araçların çekilmesi ile normale döndü.

