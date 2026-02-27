Avcılar'da 2 metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde olan İBB Sosyal Tesisi durağında 2 metrobüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi olay hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen 2 metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.
Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.
SEFERLER AKSADI
Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu.
Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Avcılar'da 2 metrobüs çarpıştı: Olay yerinden ilk görüntülerhttps://t.co/hGXWaFElwJ pic.twitter.com/XQ8f44MwvQ— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 27, 2026