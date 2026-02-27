Giriş / Abone Ol
Avcılar'da 2 metrobüs çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'un Avcılar ilçesinde olan İBB Sosyal Tesisi durağında 2 metrobüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 27.02.2026 10:54
  • Giriş: 27.02.2026 10:54
  • Güncelleme: 27.02.2026 11:17
Kaynak: DHA
Avcılar'da 2 metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un İBB Sosyal Tesisi metrobüs durağında 2 metrobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar ilçesinde olan İBB Sosyal Tesisi durağında yaşandı.

Seyir halindeki 2 metrobüs, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

