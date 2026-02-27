Avcılar'da 2 metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'un Avcılar ilçesinde olan İBB Sosyal Tesisi durağında 2 metrobüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
