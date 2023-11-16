Avcılar'da ambulans İETT otobüsü ve otomobile çarptı

Avcılar D-100 yan yolda iddiaya göre hızla gelen ambulans, araçların arasından geçmeye çalışırken önce durakta bekleyen İETT otobüsüne ardından sol taraftan gelen otomobile çarparak durabildi.

Kazada, İETT otobüsü içerisinde bazı yolcular hafif yaralanırken ambulans içerisinde sıkışan sağlık personeli evredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Kaza nedeniyle D-100 yan yol Beylikdüzü istikameti trafiğe kapandı. Yaşananlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi D-100 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 NL 8190 plakalı İETT otobüsü yolcu almak için durakta beklemeye başladı.

Bu sırada arkadan gelen 16 SFV 73 plakalı ambulansın şoförü Emre Öz, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce İETT otobüsüne ardından sol taraftan gelen 34 CZJ 802 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası sağlık personeli Fatih Karabalık, ambulans içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan Karabalık, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında İETT otobüsü içerisinde bulunan bazı yolcular, korku dolu anlar yaşarken, yolcuların bazıları ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaparken, kaza nedeniyle D-100 yan yol Beylikdüzü istikameti trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ambulansın araçlara çarpmasının güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.