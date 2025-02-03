Avcılar'da araçlarını mevzuata aykırı modifiye eden 7 sürücüye para cezası uygulandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da araçlarını mevzuata aykırı modifiye eden 7 sürücüye 20 bin 222 lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Avcılar D-100 kara yolu üzerinde usulsüz şekilde modifiye edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, 7 sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam, logo kullanmak", "cam filmi", "teknik değişiklik" ,"muayenesiz araçla trafiğe çıkmak" ve "yönetmeliğe aykırı müzik cihazı bulundurmak, kullanmak" maddelerinden 20 bin 222 lira idari para cezası uyguladı, 1 aracı ise trafikten men etti.