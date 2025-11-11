Avcılar'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Avcılar’da Şükrübey durağında arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı, duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruğu oluştu. İETT, aksaklığın kısa süreli olduğunu ve ekiplerin müdahale ederek hattaki yoğunluğu giderdiğini açıkladı. Seferler arızalı aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı.
Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.
Metrobüs yolu ve durağında uzun metrobüs kuyruğu meydana geldi.
Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
İETT'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan sorunun bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir."
İETT, sorunun çözümü için ekiplerin anında müdahale ettiğini ve hattaki yoğunluğun bu arızadan kaynaklandığını vurguladı.