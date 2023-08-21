Avcılar'da asansörde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

Avcılar'da asansörde mahsur kalan baba ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katlı binada oturan baba ve oğlu, asansör kabininde mahsur kaldı. Binanın 2'inci ve 3'üncü katı arasında duran asansörde kalan baba, cep telefonu ile binadaki komşularını arayarak yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, asansördeki elektrik enerjisini keserek kabini mekanik olarak ikinci kata indirdi. Ekipler tarafından kabinin kapısı açılarak mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.