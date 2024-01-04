Avcılar'da beton mikseri otomobile çarptı
Kaynak: DHA
AVCILAR'da beton mikseri, park halindeyken yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Beton mikserinin şoförü, park halindeyken yola çıkan otomobili fark edemedi. Beton mikseri, aracın 'kör nokta' olarak tanımlanan kısmında yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Otomobilde hasar meydana gelirken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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