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Avcılar'da beton mikseri otomobile çarptı

Ajans Haberleri
  • 04.01.2024 10:21
  • Giriş: 04.01.2024 10:21
  • Güncelleme: 04.01.2024 10:21
Kaynak: DHA
Avcılar'da beton mikseri otomobile çarptı

AVCILAR'da beton mikseri, park halindeyken yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Beton mikserinin şoförü, park halindeyken yola çıkan otomobili fark edemedi. Beton mikseri, aracın 'kör nokta' olarak tanımlanan kısmında yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Otomobilde hasar meydana gelirken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

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