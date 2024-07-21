Avcılar'da bıçaklandıktan sonra denize atılan kişi öldü

Avcılar'da bıçaklandıktan sonra denize atılan kişi yaşamını yitirdi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da bıçaklandıktan sonra denize atılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece Ambarlı Sahili'nde bir teknede oturan Serdar A, yanına gelen Eray A, Onur Ö. ve Hüseyin E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Eray A, silahını çeken Serdar A'yı göğsünden birkaç kez bıçakladı, ardından Onur Ö. ile denize attı.

Yaralı halde sudan yüzerek karaya çıkan Serdar A, Eray A. ve Onur Ö'den kaçarken tekrar denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Serdar A, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin gözaltına aldığı 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.