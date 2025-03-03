Avcılar'da bir erkek evli olduğu kadını ve 3 çocuğunu öldürdü, ardından intihar etti

Avcılar'da bir erkek, evli olduğu kadını ve üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, saat 13.20 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir evde V.A. (38) ile evli olduğu F.A. (35) arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından V.A, silahla evli olduğu F.A. ile çocukları R.E.A. (12), R.A. (7) ve K.C.A'ya (6) ateş etti. Ardından V.A, aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, V.A. ile eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sokak polis ekiplerince geçişe kapatılırken, ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.