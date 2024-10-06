Avcılar'da bir işletmenin şemsiyesi vatandaşların üzerine düştü: 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da aniden bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle bir işletmenin şemsiyesi kafede oturanların üzerine düştü. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede aniden bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle bir işletmenin şemsiyesi kafede oturan vatandaşların üzerine düştü. Yaşanan olayda bir kişi yaralandı.

Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca şemsiyenin düşmesi nedeniyle kafede maddi hasar meydana geldi.