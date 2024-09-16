Avcılar'da bir kadın, yaşadığı evde ölü bulundu
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kötü koku nedeniyle girilen bir evde 73 yaşındaki Lebban Demirci'nin cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
İstanbul'da, yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Ambarlı Mahallesi Nadas Sokak'taki bir apartman dairesinden koku geldiğini fark eden bina sakinleri, polis ekiplerine haber verdi.
Daireye giren ekipler, 73 yaşındaki Lebban Demirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının ardından yalnız yaşadığı öğrenilen Demirci'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.