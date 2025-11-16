Avcılar'da bir kişi evinde ölü bulundu
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta ikamet eden Kemal S'den (43) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren ekipler, Kemal S'yi evin banyosunda hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kemal S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.