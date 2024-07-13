Avcılar'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi: Annesi gözaltına alındı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde çöp konteynerine bırakılmış bir poşet içinde bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı.
İstanbul'da yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.
Avcılar'da polis ekipleri, Firuzköy'de, dün akşam bir bebeğin çöp konteynerinde poşet içinde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bebeğin Y.F.Ş. tarafından çöpe bırakıldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyete götürülen kadının, hamileliğini ailesinden gizlediğini söylediği belirtildi.
Şüpheli kadın, bebeği evin banyosunda doğurduktan sonra ailesinin tepkisinden korktuğu için poşete koyduğunu ve çöp konteynerine attığını anlattı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
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Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde, çöp konteynerine bırakılmış bir poşet içinde bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gitmişti.
Kız bebek, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından polislerin gözetiminde ambulansla hastaneye götürülmüştü.