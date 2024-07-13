Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avcılar'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi: Annesi gözaltına alındı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde çöp konteynerine bırakılmış bir poşet içinde bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı.

Güncel
  • 13.07.2024 13:43
  • Giriş: 13.07.2024 13:43
  • Güncelleme: 13.07.2024 13:44
Kaynak: AA
Avcılar'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi: Annesi gözaltına alındı
Fotoğraf: İHA

İstanbul'da yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.

Avcılar'da polis ekipleri, Firuzköy'de, dün akşam bir bebeğin çöp konteynerinde poşet içinde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bebeğin Y.F.Ş. tarafından çöpe bırakıldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyete götürülen kadının, hamileliğini ailesinden gizlediğini söylediği belirtildi.

Şüpheli kadın, bebeği evin banyosunda doğurduktan sonra ailesinin tepkisinden korktuğu için poşete koyduğunu ve çöp konteynerine attığını anlattı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

***

Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde, çöp konteynerine bırakılmış bir poşet içinde bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gitmişti.

Kız bebek, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından polislerin gözetiminde ambulansla hastaneye götürülmüştü.

BirGün'e Abone Ol