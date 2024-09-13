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Avcılar'da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Avcılar'da, polis ekipleri çevredeki vatandaşların ihbarıyla denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu.

Güncel
  • 13.09.2024 19:29
  • Giriş: 13.09.2024 19:29
  • Güncelleme: 13.09.2024 19:36
Kaynak: AA
Avcılar'da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
AA

İstanbul Avcılar'da vatandaşlar, akşam saatlerinde Ambarlı Sahili açıklarında denizde hareketsiz halde yatan kişiyi fark etti.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜzerindeN kimlik ve cep telefonu çıkan Ufuk Avşar'a (37) ait cansız bedende herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından cansız beden Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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