Avcılar'da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

İstanbul Avcılar'da vatandaşlar, akşam saatlerinde Ambarlı Sahili açıklarında denizde hareketsiz halde yatan kişiyi fark etti.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜzerindeN kimlik ve cep telefonu çıkan Ufuk Avşar'a (37) ait cansız bedende herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından cansız beden Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.