Avcılar'da duvara tırmanan hırsız internet kablolarını çalarken yakalandı

Avcılar'da bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın ön cephesine tırmanan şüpheli, duvara monte edilen internet kablolarını çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 03.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi, Turna Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kentsel dönüşüm projesi nedeniyle boşaltılan binanın dış cephesinde bulunan internet kablolarını bir kişi gözüne kestirdi. Şüpheli, binanın duvarından tırmanarak kabloları kesmeye başladı.

Gelen seslere uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kablo hırsızını suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdü. Hırsızlık anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.