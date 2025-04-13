Avcılar'da hafif ticari araç, 2 otomobil ile valeye çarptı
Kaynak: AA
Avcılar'da hafif ticari aracın, 2 otomobil ile valeye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Firuzköy Mahallesi Balcıbük Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 KGF 65 plakalı hafif ticari araç, düğün salonunun önünde park halindeki 2 otomobil ile vale Ömer G'ye çarptı.
Yaralanan görevli, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hızla gelen hafif ticari aracın kapı önündeki iki otomobile ve valeye çarptığı görülüyor.
Kayıtlarda, çevredekilerin yaralıya müdahale etmesi ve araç içerisindeki 2 kişinin dışarıya çıkması yer alıyor.