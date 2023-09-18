Avcılar'da halı sahada torpil şakası: 2 kişi yaralandı

AVcılar'da halı sahada maçın ardından arkadaşlarına şaka yapmak isteyen iki kişi, soyunma odasına torpil attı. Torpilin patlaması sonucu 2 kişinin kulak zarında hasar oluştu.

Olay, 16 Eylül Cumartesi günü saat 21.10 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'ndaki bir halı sahada meydana geldi. Halı sahada maç yapan bir grup, maçın ardından üzerini değiştirmek için soyunma odasında gitti.

Bu sırada iki kişi, soyunma odasındaki arkadaşlarına şaka yapmak istedi. Biri kapıyı açıp içeriye girdi, diğeri ise elinde bulunan torpili ateşleyerek soyunma odasına attı.

Torpilin şiddetli şekilde patlaması sonucu iki kişinin kulak zarında hasar oluştu. O anlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin torpil atıldıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor. Soyunma odasında torpilin şiddetli şekilde patlamasının ardından, odadakiler de kendilerini dışarıya atıyor. Soyunma odasından çıkan bir kişi, kulaklarını tutarak kendini yere bırakıyor.