Avcılar'da halk plajında 'çocuğa cinsel istismar' iddiası: 1 kişi tutuklandı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 21 Temmuz'da halka açık plajın duş alma kabininde 13 yaşındaki M.A. isimli çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen T.Ç. isimli şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
İstanbul'da 13 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, istismar iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, 21 Temmuz Pazar günü Denizköşkler Mahallesi'ndeki halka açık plajın duş alma kabininde 13 yaşındaki M.A'ya yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında aynı gün gözaltına alınan şüpheli T.Ç'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.