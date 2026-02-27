Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 27.02.2026 13:34
  • Giriş: 27.02.2026 13:34
  • Güncelleme: 27.02.2026 13:37
Kaynak: AA
Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen iki metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.

Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu.

Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

