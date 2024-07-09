Avcılar'da iş cinayeti: Kafasına demir saplanan işçi hayatını kaybetti
İstanbul Avcılar'da şantiye alanında kafasına demir saplanan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Avcılar'da bir işçi, inşaat alanında yüksekten düşen demirin kafasına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.
Firüzköy Mahallesi'ndeki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesinde bulunan şantiyede çalışan Yılmaz Tarhan'ın (50) başına yüksekten düşen demir saplandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tarhan'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.