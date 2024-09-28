Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı: Yoldan geçen bir kişi yaralandı

Avcılar'da, bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kişi yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Reşit Paşa Caddesi'ndeki bir gece kulübüne gelen şüpheliler Ö.C.E ve O.A. iş yeri sahipleriyle tartıştı.

Tartışma sonucu dışarı çıkarılan zanlılar iş yerine silahla ateş açtı, bu sırada eşiyle yoldan geçen C.U. yaralandı.

Fotoğraf: DHA

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif yaralan C.U'yu hastaneye kaldırdı.

Polis araçla olay yerinden kaçan şüpheliler Ö.C.E ve O.A'yı D-100 kara yolu Okmeydanı mevkiinde yakaladı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.