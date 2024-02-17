Avcılar'da kaldırımda seyreden aracın sürücüsüne 2 bin 70 lira ceza

Avcılar'da, kaldırımda seyreden aracın sürücüsüne 2 bin 70 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Haramidere-Ambarlı Yolu'nda kaldırımda seyreden aracın görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından belirlediği sürücü A.K'yi yakaladı.

Polis, sürücü A.K'ye, "trafik işaretlerine uymamak"tan 690 lira, "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak"tan 690 lira ve "saygısızca araç kullanmak"tan 690 lira olmak üzere toplam 2 bin 70 TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca A.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.