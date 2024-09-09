Avcılar'da kaybolan ve 3 gündür aranan 13 yaşındaki Sevda'dan sevindiren haber

Avcılar'da 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kayboldu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Sevda Yılmaz Kadıköy'de bulundu.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma (6 Eylül) günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu.

Torununda 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, polise başvurdu.

Sevda bugün (9 Eylül Pazartesi) İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulundu.

“BABAMIN YANINA GİDECEĞİM DİYE AYRILDI”

Dede Erol Yılmaz, Sevda'nın kaybolmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cuma günü annesiyle alışveriş için Köyiçine gittiler. Yanında bir kız arkadaşı daha vardı. 'Ben babamın yanına gideceğim' diyerek annesinden ayrıldı. O gidişten sonra daha ses soluk yok. Geçimsizlik yoktu. Cuma gününden bu yana haber alamıyoruz. Polise başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı. Bütün akrabaları haberdar ettik, haber yok. Suriyeli bir arkadaşı var. Bazı kıyafetleri onun evindeydi. Polise bilgi verdik. Arkadaşlardı gidip geliyorlardı. Esenyurt'ta görüldüğü söylendi bize, 15 araç gittik aradık bulamadık."