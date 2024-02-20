Avcılar'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binada yangın

Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 4 katlı binada yangın çıktı. Yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Ambarlı Mahallesi Cemre Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında, iddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateş kısa sürede büyüdü.

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldığı belirtilen binadaki yangını görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üçüncü kattaki alevlere müdahale etti. Yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangını çıkaran kişi veya kişiler ile ilgili araştırma başlatıldı.