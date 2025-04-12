Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avcılar'da metrobüs kazası: 10 kişi yaralandı

Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı

Güncel
  • 12.04.2025 13:35
  • Giriş: 12.04.2025 13:35
  • Güncelleme: 12.04.2025 13:38
Kaynak: AA
Avcılar'da metrobüs kazası: 10 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.

Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

BirGün'e Abone Ol