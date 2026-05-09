Avcılar'da metrobüste yangın: Seferler normale döndü
Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yolcuların tahliye edildiği olay nedeniyle aksayan seferler, yanan aracın hattan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında, Şükrübey Durağı yakınlarındayken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanırken, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Metrobüsün kaldırılmasının ardından hatta seferler normale döndü.
