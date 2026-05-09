Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avcılar'da metrobüste yangın: Seferler normale döndü

Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yolcuların tahliye edildiği olay nedeniyle aksayan seferler, yanan aracın hattan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güncel
  • 09.05.2026 17:14
  • Giriş: 09.05.2026 17:14
  • Güncelleme: 09.05.2026 18:58
Kaynak: DHA-AA
Avcılar'da metrobüste yangın: Seferler normale döndü
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da Avcılar’dan Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüste yangın çıktı.

Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın söndürülürken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında, Şükrübey Durağı yakınlarındayken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanırken, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Metrobüsün kaldırılmasının ardından hatta seferler normale döndü.

BirGün'e Abone Ol