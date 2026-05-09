Avcılar'da metrobüste yangın: Seferler normale döndü

İstanbul'da Avcılar’dan Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüste yangın çıktı.

Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın söndürülürken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında, Şükrübey Durağı yakınlarındayken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanırken, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Metrobüsün kaldırılmasının ardından hatta seferler normale döndü.