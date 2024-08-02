Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın

Avcılarda Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan elektrik panosu imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler üst katta bulunan mobilya fabrikasına sıçradı. 3 katlı binada kısmi çökmeler meydana gelirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Avcılar'da mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, dün saat 22.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Cinangir Mahallesi, Güvercin Caddesi, Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan elektrik panosu imalatı yapan fabrikada çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın üst katında bulunan mobilya fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 16 takım ile 8 müfreze müdahale ediyor.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekare olduğu öğrenilen binada çıkan yangın nedeniyle bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi.