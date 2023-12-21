Avcılar'da motosikletliyi sıkıştıran kamyonet şoförü yakalandı

Avcılar TEM Otoyolu'nda, kamyonetiyle sıkıştırdığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan şoför yakalandı.

Kaza, 18 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Avcılar TEM Otoyolu'nun Ispartakule mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Yeni aldığı 34 HTM 610 plakalı motosikleti ile Büyükçekmece'de çalıştığı hastaneye giden Serkan Yılmaz, orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, sol şeritten 34 EAT 173 plakalı bir kamyonet üzerine geldi. Kamyonetin üzerine gelmesiyle manevra yapan Yılmaz, motosikletle birlikte bariyerlere çarparak düştü. Kamyonet şoförünün arkasına bile bakmadan yoluna devam ettiği kazada Yılmaz, arkasından gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü Yılmaz, olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, bir şirket çalışanı olan kamyonet şoförüne dava açtı. Kaza anı, Serkan Yılmaz'ın arkasından gelen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyonet şoförünün kimliğini plaka bilgilerinden tespit etti. Gözaltına alınan T.Ö., "Taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. T.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.