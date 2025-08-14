Avcılar'da sahilde kadına şiddet

İstanbul Avcılar'da sahilde bir kadın birlikte yürüyüş yaptığı erkek tarafından darbedildi. Darp eden M.A. gözaltına alındı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ambarlı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan ikilinin arasında çıkan tartışmada, M.A., kadına yumruk atmaya başladı.

Kadını kurtarmak için müdahale edenlere de tepki gösteren şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.A.'nın darbettiği kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.