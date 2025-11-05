Avcılar'da servis bekleyen çocuğa taciz: Takip edip yanına çağırdı, anne gelince kaçtı

İstanbul Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki öğrenci, kendisini takip edip yanına çağıran bir kişiyi fark edince korkarak annesine haber verdi.

Şüpheli, öğrenci servisi ve annenin geldiğini görünce kaçtı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki çocuk, okul servisine binmek için evlerinin önünde beklemeye başladı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi, çocuğun yanına gelerek konuşmak istediğini söyleyip ısrarla yanına çağırdı.

Şüpheliden korkan çocuk, binaya girerek annesine haber verdi. Bu sırada sokakta beklemeye devam eden şüpheli, servisin gelmesiyle hızla uzaklaştı.

Sokağa çıkan anne, şüphelinin peşinden giderken öğrenci servise bindi.

Öğrencinin ailesi, çocuklarının kaçırılma girişiminde bulunmasının ardından polise giderek şikayetçi olurken yaşananlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.