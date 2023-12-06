Avcılar'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

AVCILAR'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Avcılar'da D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde Yener Kavlak'ın kullandığı 34 HDN 319 plakalı minibüsün torpidosundan dumanların çıktığını gören Kavlak, minibüsü park ederek araçtan indi. Yanın kısa sürede büyüyerek minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.

TORPİDO TARAFINDAN YANMAYA BAŞLADI"

Olayı anlatan Yener Kavlak, "Yolda seyir halindeydim. Araç giderken torpidodan alev aldı. Son hali bu şekilde. İtfaiye ekipleri geldi. Trafik polisleri geldi, yolu kapattılar. İtfaiye ekipleri arabayı söndürdü. Torpidodan geldi büyük ihtimalle elektrik tesisatından. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne gidiyordum torpido tarafından yanmaya başladı. Çok da olmadı arabayı çalıştıralı. Bu hale geldi. Polis trafiği durdurdu, itfaiye söndürdü" dedi.