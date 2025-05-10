Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İstanbul'da iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Avcılar'da Çiğdem Caddesi'nde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri silahlı saldırıya uğrayan Resul T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden Resul T'nin araç alım satım nedeniyle bazı kişilerle arasında husumet olduğunu tespit etti.

Saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.