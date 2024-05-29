Avcılar'da TEM Otoyolu'na çıkan büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı

TEM Otoyolu'nda başıboş halde gezen büyükbaş hayvanlar sürücülere sıkıntılı anlar yaşattı.

Sürücüler, otoyolun Avcılar mevkisinde aniden karşılaştıkları büyükbaş hayvanlara çarpmamak için büyük çaba harcadı.

Hızlarını düşüren sürücüler, korna çalarak hayvanların yolun ortasından çekilmesini sağlamaya çalıştı.

Olay anı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik kameraları ile bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.